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Марина Федункив поправилась на 20 кг после родов

Актриса Марина Федункив набрала 20 килограммов после родов
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ТНТ

Актриса и юмористка Марина Федункив рассказала в беседе с «Пятым каналом», что поправилась на 20 килограмм после родов.

Федункив считает, что лишний вес уйдет позже. Артистка добавила, что материнство почти не изменило ее быт.

«Я просто стала меньше спать, вот и все. Как было, так и есть. Ну, вес прибавился еще. Я не говорю об обществе», — поделилась актриса.

В 2021 году Федункив вышла замуж за итальянца Стефано Маджи, который моложе ее на 13 лет. Пара познакомилась на дне рождения у директора актрисы. Актриса рассказывала, что после свадьбы в их отношениях появилось больше нежности и заботы, но глобально ничего не поменялось. По словам знаменитости, Стефано Маджи не любит публичность.

27 ноября 2024-го Федункив подтвердила, что родила первенца в 53 года. Она подчеркнула, что рожала сама, а ее супруг присутствовал на родах в России.

Федункив продолжила работать после рождения ребенка. Знаменитость приняла это решение из-за боязни стать «домохозяйкой и наседкой над ребенком». По словам актрисы, она не откажется от работы, чтобы держать себя в тонусе и оставаться молодой.

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