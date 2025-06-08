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Малежик не смог восстановиться после инсульта

Певец Вячеслав Малежик заявил, что после инсульта подволакивает ногу
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Народный артист России Вячеслав Малежик признался в шоу «Секрет на миллион», что так и не смог до конца восстановиться после инсульта.

По словам Малежика, у него подволакивает ногу. Артист заставляет себя ходить по лестнице и крутить педали велосипеда, чтобы поправить здоровье.

Малежик перенес инсульт в 2017 году. Артист сам себя винит в ухудшении самочувствия. Он уверен, что переработал и не уделял должного внимания своему здоровью. Исполнитель считает, что «сжег себя со страшной силой». Из-за болезни у певца на некоторое время отказали ноги и была потеряна координация. Артист долго проходил реабилитацию в больнице.

У Малежика была поражена правая сторона тела — рука и нога. Артисту было проблематично разговаривать, так как он частично потерял голос.

Певец рассказывал, что игра на гитаре ему помогла в восстановлении. Таким образом он развивал мелкую моторику. По словам артиста, его правая рука восстановилась гораздо быстрее, нежели после специальных упражнений, которые ему предлагали врачи.

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