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Лидер «Агаты Кристи» призвал уехавших из России артистов громко покаяться

Лидер группы «Агата Кристи» Самойлов: уехавшие из России артисты должны покаяться
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Global Look Press

Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил в беседе с NEWS.ru, что уехавшие из России артисты должны покаяться после возвращения.

По мнению Самойлова, россияне примут обратно уехавших за границу артистов в случае покаяния.

«Если человек очень громко говорит, то ему столь же громко нужно покаяться, сказать какие-то вещи, почему он хочет вернуться», — отметил певец.

Самойлов отметил, что «унижающие русский народ» артисты не смогут стать частью русской словесности.

Известно, что Самойлов поддерживает СВО и власть России. Он заявлял о необходимости поддерживать российских военных на фронте. Артист также призывал создавать в России больше патриотического контента.

По мнению музыканта, многие люди сейчас не хотят разбираться в исторических фактах или принимать другую точку зрения.

«Если про здравых людей говорить, если разбираться по понятиям, по истории, там всё конкретно. По каким причинам люди не хотят разбираться — вопрос другой. Либо он глупый, потому что не хочет разбираться, либо ленивый», — отметил он.

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