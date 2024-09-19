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Основатель группы «Агата Кристи» призвал создавать больше патриотического контента

Музыкант Самойлов: сейчас особенно важно ощущение единения

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Татарка FM/RUTUBE

В современном обществе многие светлые моменты жизни недооценивают, рассказал рок-музыкант, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в новом выпуске «Откровенно с Татаркой».

«Я на фронте, особенно у мобилизованных, когда про них рассказываю, я им говорю, ребята, в каждом из вас Данила Багров. Это просто работает вот так сильно. Очень хорошая мотивация», — рассказал он.

По словам Самойлова, необходимо всеми силами поддерживать российских военных.

«Они наш мир защищают, они часть нашего мира, они авангард этого мира. Я участвовал в нескольких телемостах, когда родня с военными на той стороне телемост военный устраивает, чтобы была связь с Родиной. Чтобы они понимали, что они тоже посланники Родины, что они защищают Родину», — отметил он.

Самойлов в рамках интервью также призвал создавать в России больше патриотического контента.

«Нужно создавать внутри вот этих новых СМИ патриотических очень хорошее, качественное, интеллектуальное, чтобы наше патриотическое искусство стало искусством», — сказал рок-музыкант.

По мнению музыканта, многие люди сейчас не хотят разбираться в исторических фактах или принимать другую точку зрения.

«Если про здравых людей говорить, если разбираться по понятиям, по истории, там все конкретно. По каким причинам люди не хотят разбираться — вопрос другой. Либо он глупый, потому что не хочет разбираться, либо ленивый», — отметил он.

Также Самойлов рассказал о желании чаще выступать на Донбассе, отношении к ветеранам боевых действий, уехавших из России артистах и других вещах.

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