Продюсер группы «Стрелки» ответил на слухи о проституции участниц

Продюсер Величковский: солистки группы «Стрелки» никогда не были проститутками

Продюсер Леонид Величковский заявил в беседе с NEWS.ru, что ни одна участница группы «Стрелки» не занималась проституцией.

По словам Величковского, «Стрелки» были созданы по подобию британской поп-группы Spice Girls. Как заявил продюсер, в группе делался упор на сексуальность, так как коллектив был женским.

«Куда же без нее! Девочки никогда не были проститутками, и у нас не было задачи их продавать», — отметил шоумен.

Группа «Стрелки» существовала с 1997 года, состав регулярно менялся. В 2015 году коллектив объявил о воссоединении в золотом составе: Екатерина «Радистка Кэт» Кравцова, Саломе «Тори» Росивер, Светлана «Гера» Бобкина, Мария «Марго» Бибилова. В начале февраля 2017 года Росивер покинула коллектив, и «Стрелки» стали трио.

В августе 2022-го бывшая вокалистка группы «Стрелки» Екатерина Любомская выиграла суд против балерины Анастасии Волочковой по делу об оскорблении. Суд обязал Волочкову выплатить Любомской компенсацию в размере 200 тыс. рублей. Также артистка обязана возместить выигравшей стороне судебные издержки на сумму 100 тыс. рублей.

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