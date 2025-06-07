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Роман Шамиля Идиатуллина стал детективом года

Писатель Идиатуллин награжден премией «Русский детектив» за «Бояться поздно»
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Роман Шамиля Идиатуллина «Бояться поздно» получил премию в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив», передает ТАСС.

Как уточняется, произведение выиграло в номинации «Преступление и наказание: детектив года». Роман обошел книги Марии Скриповой («Ненадежный свидетель») и Елены Дорош («Нить наяды»).

«В 2025 году, на мой взгляд, на премию претендовали просто замечательные писатели», — отметила председатель жюри Татьяна Устинова.

Премия «Русский Детектив» в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино появилась пять лет назад для поощрения деятелей литературы и кино за их достижения и вклад в развитие жанра, повышения статуса детектива и остросюжетной прозы, а также поиска новых талантов.

В прошлом лауреатами в номинации «Преступление и наказание: детектив года» становились в том числе Александра Маринина с первым томом «Другой правды» и «Отдаленными последствиями» и Николай Свечин с романом «Взаперти».

Ранее российские проекты выиграли престижную премию в США.

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