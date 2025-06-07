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Сергей Жуков рассказал о строгих запретах матери

Певец Жуков признался, что ему не разрешали смотреть сцены с поцелуями
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Пресс-служба ТНТ

Певец, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал о строгих запретах своей матери. Его цитирует «Пятый канал».

По словам Жукова, ему не разрешали смотреть сцены с поцелуями — например, в бразильских сериалах.

«У нас в детстве, в моем детстве, когда шел фильм, мама закрывала глаза мне. Когда целовались на экране», — вспоминает Жуков.

Накануне Сергей Жуков заявил, что его 16-летняя дочь Ника подвергалась буллингу с детского сада из-за его известности.

«Это вообще удел всех детей известных родителей. И, безусловно, мне безумно гордо и мне безумно приятно, что Ника правильно к этому относится», — отметил певец.

До этого солист «Руки Вверх!» рассказал, как однажды поклонницы пытались его отравить.

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