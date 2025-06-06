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Дочь Жукова подвергалась буллингу с детского сада: «Удел всех детей известных родителей»

Певец Жуков заявил, что его дочь Ника подвергалась буллингу с детского сада
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Пресс-служба СТС

Фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков заявил, что его 16-летняя дочь Ника подвергалась буллингу с детского сада из-за его известности. Слова артиста передает VOICE.

«Это вообще удел всех детей известных родителей. И, безусловно, мне безумно гордо и мне безумно приятно, что Ника правильно к этому относится», — отметил певец.

Жуков восхитился тем, что его дочь активно развивается в актерской профессии, несмотря на нападки хейтеров и без помощи родителей.

«Можно купить хорошее платье своей дочери, можно купить хорошую песню, например, у каких-то авторов. <…> Но нельзя купить главную роль в фильме или в сериале, это невозможно», — уверил Жуков.

На данный момент Ника Жукова уже сыграла главную в сериале «Плакса», ради которой ей пришлось за восемь месяцев научиться играть на гитаре. Всего в ее фильмографии пять проектов.

До этого солист «Руки Вверх!» рассказал, как однажды поклонницы пытались его отравить. По его словам, группе прислали десерты с ядом, однако он и коллеги быстро сообразили, что со сладостями что-то не так. Артист уверен, если бы члены коллектива тогда попробовали десерты, то их бы уже не было. Кроме того, однажды поклонница нанесла ему ножевое ранение — она слегка порезала ладонь солиста, пытаясь его «приворожить».

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