Сергей Жуков рассказал, как поклонница пыталась его отравить

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал в беседе с ОСН, что однажды поклонницы его пытались отравить.

Жуков вспомнил, что группе прислали десерты с ядом. Он и коллеги быстро сообразили, что со сладостями что-то не так. По словам артиста, если бы члены коллектива тогда попробовали десерты, то их бы уже не было.

Как отметил Жуков, это не единственный «вопиющий случай». Однажды поклонница нанесла ему ножевое ранение. Девушка слегка порезала ладонь солиста.

«Потом мы уже позже разбирались, оказалось, что она пыталась меня приворожить так. Мы, кстати, этот фрагмент даже в фильме про нашу группу рассказали», — поделился артист.

В феврале Жуков признался, что хотел сделать совместную песню с OG Buda (Григорий Ляхов) для трибьют-альбома «Руки Вверх!».

По словам Жукова, после предложения сотрудничества OG Buda «загорелся» идеей и пригласил его с сыном к себе в гости. Он напоил артиста чаем и показал свою студию. Как отметил солист «Руки Вверх!», встреча прошла душевно. Однако его очень удивила откровенная аранжировка Ляхова на его композиции. Она оказалась классной, но «очень жестокой». Песня не подходила трибьют-альбому. Поэтому Жуков отказался от сотрудничества.

Ранее Сергей Жуков захотел запатентовать фразу из своей песни.