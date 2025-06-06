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Гоген Солнцев о Рустаме Солнцеве: я к этой мрази отношения не имею

Гоген Солнцев заявил, что будет ждать от США выдачи Рустама Солнцева
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Global Look Press

Минюст РФ внес в список иностранных агентов блогера и экс-участника «Дома-2» Рустама Солнцева (признан в РФ иноагентом) (Калганова). Другой экс-участник шоу и его тезка Гоген Солнцев заявил «Газете.Ru», что Калганова «в тюрьму нужно посадить».

«Звонили и писали [из-за Рустама]. Задрали уже. Я всем объясняю, что к этой мрази не имею никакого отношения. Он всегда был Калганов. Солнцев — это его погремуха. А у меня Солнцев в паспорте. Настоящая фамилия. Я видел отрывки его выступлений в интернете. Мне странно, что лишь признали иноагентом. Его в тюрьму нужно посадить, парашу нюхать, за то, как он говорит о России и плюет в сторону наших людей, сидя за океаном. Надеюсь, что у нас наладятся отношения с Америкой и США выдадут его нашей стране, чтобы он тут перед судом и всем нашим народом ответил за всю ту мерзость, которую не первый год извергает его гнилая пасть на нашу замечательную Родину и самых лучших людей на земле», — рассказал Гоген Солнцев.

Блогер Рустам Солнцев (Калганов) известен участием в телешоу «Дом-2» и других телепроектах, а также многочисленными скандалами. 6 июня Минюст внес его в список иностранных агентов. Как считают в ведомстве, он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике.

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