На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кудрявцева понадеялась на возвращение закрашенной стены Цоя

Телеведущая Кудрявцева заявила, что надеется о возвращении стены Цоя в Москве
close
leratv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Лера Кудрявцева в Telegram-канале понадеялась, что закрашенную стену памяти Виктора Цоя на Старом Арбате вернут.

«Как я понимаю, это после фанатов Техника. Надеюсь, Цоя вернут», — заявила телеведущая.

Vm.ru сообщало, что стену памяти лидера группы «Кино» закрашивают в Москве. По данным издания, проводятся реставрационные работы.

12 апреля фанаты рэпера Паши Техника нанесли на граффити с лицом Цоя большую надпись «Техник», которая заняла половину стены. Позже художник Роман Яковлев перекрыл граффити в честь рэпера. Он назвал появление надписи в честь рэпера вандализмом и отметил, что стена Цоя — не место для этого.

6 мая РИА Новости сообщило, что на мемориале полностью убрали следы граффити «Техник». На стене снова выведена ярко-красным цветом знаменитая фраза: «Цой жив». Реконструкцией занимался сам автор Роман Яковлев вместе с коллегами. Они также восстановили один из портретов Цоя.

Ранее звезду «Дома 2» Рустама Солнцева (признан в РФ иноагентом) признали иноагентом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами