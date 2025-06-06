Кудрявцева понадеялась на возвращение закрашенной стены Цоя

Телеведущая Кудрявцева заявила, что надеется о возвращении стены Цоя в Москве

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Телеведущая Лера Кудрявцева в Telegram-канале понадеялась, что закрашенную стену памяти Виктора Цоя на Старом Арбате вернут.

«Как я понимаю, это после фанатов Техника. Надеюсь, Цоя вернут», — заявила телеведущая.

Vm.ru сообщало, что стену памяти лидера группы «Кино» закрашивают в Москве. По данным издания, проводятся реставрационные работы.

12 апреля фанаты рэпера Паши Техника нанесли на граффити с лицом Цоя большую надпись «Техник», которая заняла половину стены. Позже художник Роман Яковлев перекрыл граффити в честь рэпера. Он назвал появление надписи в честь рэпера вандализмом и отметил, что стена Цоя — не место для этого.

6 мая РИА Новости сообщило, что на мемориале полностью убрали следы граффити «Техник». На стене снова выведена ярко-красным цветом знаменитая фраза: «Цой жив». Реконструкцией занимался сам автор Роман Яковлев вместе с коллегами. Они также восстановили один из портретов Цоя.

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