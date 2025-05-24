Телеведущая Боня заявила, что альпинисты и артисты из РФ не поздравили ее с покорением Эвереста

Телеведущая Виктория Боня пожаловалась на коллег, проигнорировавших ее восхождение на Эверест. О невнимании со стороны альпинистов и артистов из РФ она написала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Бони, ее активно поздравляют с покорением Эвереста альпинисты из разных стран от Чили до Казахстана, но среди российских коллег по увлечению она дождалась на момент написания поста поздравления только от Александра Абрамова.

«Если ты признаешь успех другого, значит, ты как будто теряешь свою уникальность. А если не признаешь, то ты продолжаешь оставаться на своем месте, в своей иллюзии, что ты один такой», — попыталась найти этому объяснение она.

Артистов и любителей восхождений она призвала быть честными перед собой и признать, что чужие успехи не делают их слабее.

Боня поднялась на вершину 8848 метров со второй попытки утром 19 мая. По словам бизнесвумен, это самое большое испытание в ее жизни, и она рада, что преодолела многие трудности.

Ранее Боня показала фигуру после восхождения на Эверест.