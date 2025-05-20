Пригожин и Валерия рассказали о строительстве загородного дома

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин сообщили в беседе с «Пятым каналом» о строительстве загородного дома.

По словам Валерии, она хочет построить жилье, чтобы проводить там выходные и каникулы. Супруги строят коттедж с нуля. Артистка уточнила, что дом не будет большим.

«Я не хочу категорически теряться в этих комнатах. Должно быть комнат ровно столько, сколько нужно нам. И еще, может быть, парочку для того, чтобы могли остановиться наши близкие», — рассказала исполнительница.

Пригожин добавил, что ему достаточно в доме широкой кровати, а также хороших туалета и гостиной. Валерия отметила, что там также обязательно должна быть отдельная зона для визажистов, парикмахеров и массажистов.

«В этом тоже есть просто острая необходимость. Производственная, я бы сказала», — поделилась артистка.

Валерия планирует сделать на участке дизайнерский огород и клумбы.

«Понятно, что картошку выращивать не буду, потому что я ее вообще не ем», — отметила певица.

Пригожин и Валерия поженились 5 июня 2004 года в Кутузовском отделе ЗАГС города Москвы. У Валерии трое детей от продюсера Александра Шульгина — Анна, Артемий и Арсений. У Пригожина также есть сын Дмитрий и дочь Даная от первой жены Елены, а также дочь Елизавета от владелицы одного из московских PR-агентств Лейлы Фаттаховой. Общих детей у продюсера и певицы нет.

Ранее Пригожин заявил о готовности «дарить» произведения.