Звезда бразильского телехита «Рабыня Изаура» прилетела в Москву

Звезда бразильского сериала «Рабыня Изаура» Луселия Сантус посетила Красную площадь в Москве вместе со своим 42-летним сыном Педро Нешлингом. Об этом сообщает VOICE.

«Я же всегда тебе говорила — в «Диснейленд» я с тобой не пойду, но когда-нибудь приведу тебя в Кремль», — сказала она наследнику.

Сантус и Нешлинг, отмечает VOICE, также посетили один из ресторанов Москвы, удостоенный в 2022 году мишленовской звезды. В заведении бразильской актрисе подали среди прочего черную икру на запеченном хлебе с зеленым луком.

Впервые бразильская актриса Луселия Сантус приезжала в Москву в 2018 году, называя свой визит в Россию «давней мечтой». Для ее сына Педро нынешняя поездка стала первым знакомством с Россией. Нешлинг появился на свет в браке Сантус с дирижером Джоном Нешлингом. Мужчина пошел по стопам матери: он служит в театре, играет в кино, а также пишет сценарии и пьесы.

Сериал «Рабыня Изаура» с Луселией Сантусус имел большой успех в СССР, когда вышел на экраны в 80-е годы. Его показывали по Центральному телевидению в прайм-тайм. Драматическая лента, в основу которой лег роман писателя Жильверта Брага, рассказывает о непростой жизни и любви молодой, красивой и образованной рабыни.

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