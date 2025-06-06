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Премьеру фильма «Во сне ты горько плакал» с Ургантом требуют отменить в России

Активисты потребовали отменить премьеру фильма с Иваном Ургантом в России
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Пример интонации

Общественное движение «Зов народа» обратилось к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой отменить отечественную премьеру фильма «Во сне ты горько плакал» режиссера Николая Солодникова. Об этом сообщает «Абзац».

В опубликованном изданием документе трансляция картины названа «неприемлемой», поскольку в ней главную роль исполнил телеведущий Иван Ургант. В «Зове народа» отметили, что в начале СВО Ургант публично осудил действия российских властей — и несмотря на то, что он впоследствии удалил пост, но затем «извинений или действий в поддержку России от него не последовало».

Активисты также возмутились фигурой самого Николая Солодникова, который, подчеркнули они, уехал из РФ после начала СВО и является мужем иноагента Катерины Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом). По словам представителей общественного движения, дебютную работу Солодникова спонсировал фонд Александра Сокурова, «который в 2021 году призывал к разделу России на несколько государств».

«В связи с вышеизложенным, мы считаем недопустимым предоставление площадки для демонстрации фильма режиссера, занимающего антироссийскую позицию, особенно в условиях проведения специальной военной операции и борьбы за сохранение наших традиционных ценностей», — написано в документе.

Картину «Во сне ты горько плакал» по мотивам рассказов Юрия Казакова должны показать на кинофестивале «Литература и кино», который пройдет 18 июня в Гатчине. Это будет премьерный показ фильма в России, который уже успел проехаться по всей Европе.

Ранее сообщалось, что стал известен самый высокооплачиваемый артист-иноагент.

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