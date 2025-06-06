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Вдова экс-солиста «На-На» о жизни без мужа: «Будто он в гастрольном туре»

Вдова Левкина Марина призналась, что до сих пор не может осознать кончину мужа
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Алексей Майшев/РИА Новости

Вдова экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина Марина призналась, что по-прежнему отказывается осознавать утрату супруга. Ее слова передает Woman.ru.

«Мы живем, как будто он в гастрольном туре. Нет осознания, что его нет. Самое трудное — даты. Мой день рождения, 8 Марта, годовщины. Они будто триггеры», — заявила актриса.

Левкина поделилась, что как-то раз наткнулась на шарф, который намеревалась подарить мужу на Новый год. Она не успела этого сделать, поэтому аксессуар остался «символом неподаренного подарка».

6 июня Владимиру Левкину могло исполниться 58 лет. Это первый день рождения артиста за последние 15 лет, который его супруга Марина проведет без него. Левкина призналась, что планирует организовать нестандартный вечер памяти в этот день — с музыкой и выступлениями.

«Володя был человеком-праздником. Он бы хотел, чтобы звучала музыка, чтобы люди отдыхали душой. Буду петь и грустное, и веселое — надо показать, что жизнь продолжается, он бы этого хотел», — отметила вдова.

По словам Левкиной, пока никто из звезд не подтвердил свое участие в памятном мероприятии. Экс-участник «На-На» Петр Соколов планировал, но не смог из-за графика.

Владимир Левкин длительное время боролся с раком — жил с лимфомой с 2003 года. 17 ноября 2024 года его не стало.

Ранее лидер группы «Ва-Банкъ» высказался о кончине сооснователя «Аквариума».

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