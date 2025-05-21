5-летний сын Решетовой поинтересовался, как мать «накопила целый банк денег»

Блогерша Анастасия Решетова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик со своим пятилетним сыном Ратмиром, в котором наследник рэпера Тимати отвечает на «взрослые вопросы».

В ролике Ратмир заявил, что людям стоит выбрать подходящую им профессию, чтобы она приносила удовольствие, а в случае недомолвок с начальством он предложил увольняться. На вопрос, зачем родители ходят на работу, мальчик ответил: «Чтобы зарабатывать деньги».

«Откуда у моей мамы такая красивая квартира? Вся мебель, картина такая, телефон она мне купила. С чего и как? На работе ей дают зарплату, — вот она и накопила целый банк денег!» — уверил наследник Решетовой.

В 2014 году модель Анастасия Решетова стала обладательницей титула «1-я Вице-мисс России» и в том же году познакомилась с рэпером Тимати. В 2019 году знаменитость впервые стала матерью. Она родила сына от возлюбленного. Блогерша и исполнитель назвали мальчика Ратмиром. Осенью 2020 года знаменитости расстались.

В апреле Решетова заявила, что материнство сделало ее еще более привлекательной. Блогерша отметила, что беременность и роды положительно сказались на ее внешности.

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