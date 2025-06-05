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«Значит, так нужно»: Артем Ткаченко об эмиграции Чулпан Хаматовой

Актер Ткаченко заявил, что благодарен актрисе Хаматовой за «Меченосца»
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Амедиатека

Актер Артем Ткаченко высказался об эмиграции актрисы Чулпан Хаматовой, с которой играл в фильме «Меченосец». Его цитирует портал «Страсти».

Ткаченко отметил, что фильм сделал его популярным, поэтому он с большой благодарностью вспоминает о съемках.

«И благодарен Чулпан Хаматовой, которая была моей партнершей, и Ольге Логиновой, которая была ассистенткой по актерам, кастинг-директором в этой картине. Я недавно смотрел этот фильм на даче с друзьями, и это действительно хороший, сложный и глубокий проект», — делится актер.

Чулпан Хаматова, в 2022 году уехавшая из России, сейчас живет в Латвии. По словам Ткаченко, он никак не отреагировал на ее отъезд.

«Уехала? Значит, так нужно. Это ее жизнь, ее выбор», — говорит Ткаченко.

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