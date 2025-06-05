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Актер из «Бандитского Петербурга» перенес два сердечных приступа перед кончиной

Актер Шелестун перед кончиной попал в больницу с сердечным приступом
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Актер Константин Шелестун перенес два сердечных приступа перед кончиной. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на директора петербургского Небольшого драматического театра (НДТ) Марию Долматову.

По словам Долматовой, с первым приступом артист попал в больницу несколько недель назад.

«Потом он выписался, ходил [на репетиции], мы все за ним следили. Говорил, что, в общем-то, все нормально», — вспоминает директор театра.

В последний раз Шелестун выходил на сцену на прошлой неделе, добавила она. Следующие выступления Шелестуна на сцене НДТ должны были состояться 14 и 15 июня.

Константина Шелестуна не стало 4 июня в возрасте 50 лет. Актер снимался в сериалах «Бандитский Петербург — 4», «Ментовские войны», «Тайны следствия» «Улицы разбитых фонарей» и других. Всего его фильмография насчитывает более 80 проектов.

Ранее не стало актера Василия Фунтикова, сыгравшего главную роль в телефильме «Каникулы Кроша».

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