Более 40 американских фильмов выйдут в российский прокат в 2025 году

«Известия»: 42 американских фильма выйдут в прокат в России в 2025 году

В России в текущем году выйдут в прокат минимум 42 американских фильма. Об этом пишут «Известия».

В число основных новинок вошли «Балерина» из вселенной «Джон Уик», триллер Мэла Гибсона «Особо опасный пассажир» с Марком Уолбергом, хоррор «Обезьяна» Осгуда Перкинса по рассказу Стивена Кинга, «Шоугерл» с Памелой Андерсон, «Под огнем» Алекса Гарленда, вторая часть «Горизонтов» Кевина Костнера, а также семейное фэнтези «Очи» с Уиллемом Дефо, Эмили Уотсон и Финном Вулфхардом в главных ролях.

Собеседники издания из сферы киноиндустрии отметили, что новый этап отношений России и США может создать условия для возвращения голливудских мейджоров, но этот процесс будет непростым. По мнению аналитиков, следует учитывать ситуацию с выдачей прокатных удостоверений под определенные даты. Они уверены, что «хлебные» даты в праздничные выходные будут уходить потенциальным кассовым российским блокбастерам, а западным картинам — по остаточному принципу.

Незадолго до этого сообщалось, что фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли вторую неделю подряд лидирует в российском прокате. Картине о жизни русского поэта от лицейских дней до последней дуэли удалось заработать за выходные 250,8 млн рублей.

Ранее мужчина выиграл дело против сети кинотеатров за слишком долгую рекламу перед фильмом.