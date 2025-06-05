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Звезда фильма «Москва слезам не верит» ответила на новость о госпитализации

Актриса Вера Алентова заявила, что здорова на фоне новостей о госпитализации
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Владимир Песня/РИА «Новости»

Актриса театра и кино, народная артистка России Вера Алентова опровергла новость о своей госпитализации из-за жалоб в области живота и последующей операции. Ее слова передает aif.ru.

«Это не так. <…> Жива и здорова, спасибо за внимание!» — отреагировала вдова Владимира Меньшова.

О том, что Алентовой провели операцию после госпитализации в Москве, сообщил SHOT. Telegram-канал утверждал, что артистка попала в больницу из-за жалоб в области живота. В ходе обследования медики якобы обнаружили у знаменитости новообразование, а затем успешно прооперировали.

SHOT отмечал, что вдова Владимира Меньшова «временно утратила трудоспособность». При этом, уверяли СМИ, ближайший спектакль с ее участием в Театре Пушкина, который запланирован в конце июня, по-прежнему должен был состояться.

В кино Алентова дебютировала в роли учительницы Лидии Федоровны в фильме «Дни летные» (1965). Всесоюзную известность получила после выхода на советские экраны фильма ее супруга режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» (1979), в котором исполнила главную роль Екатерины Тихомировой.

Звезда фильма «Москва слезам не верит» прожила с Меньшовым 59 лет — с 1969 по 2021 год. В браке с Меньшовым родилась дочь Юлия. 54-летняя Юлия Меньшова — известная актриса и телеведущая.

Ранее сообщалось, что Киркоров проведет в больнице минимум месяц из-за воспаления после ожогов.

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