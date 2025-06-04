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Ивана Краско поместили в реабилитационный центр

Актер Краско попал в реабилитационный центр
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Global Look Press

Народного артиста России Ивана Краско поместили в реабилитационный центр. Об этом рассказал NEWS.ru художественный руководитель театра имени Комиссаржевской Виктор Минков.

Минков напомнил, что Краско находится в штате театра.

«Мы его любим, уважаем и никогда не оставим в беде. Позвонили в реабилитационный центр, куда на следующий день Ивана Ивановича и отвезли», — сказал руководитель.

Экс-директор Краско Вячеслав Смородинов заявил, что в начале июня актер почувствовал сильное недомогание и отказался от еды.

По словам Смородинова, 94-летнему артисту трудно проглатывать пищу, ему необходимо специализированное питание, принимать лекарства он также сам не может.

В мае Иван Краско рассказал о жизни в Ленобласти во время блокады.

«Спасал нас тогда свой огород. В Ленинграде, конечно, было намного страшнее», — заявил Краско.

Ранее Николай Цискаридзе высказался о кончине матери.

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