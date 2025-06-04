Вокалист группы a-ha впервые рассказал о борьбе с болезнью Паркинсона

Вокалисту норвежской группы a-ha Мортену Харкету диагностировали болезнь Паркинсона. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте группы.

Сам Харкет отметил, что не хотел публично раскрывать диагноз чтобы не отвлекаться от работы.

«Я изо всех сил стараюсь не допустить, чтобы весь мой организм пришел в упадок», — приводятся слова вокалиста в заявлении.

Музыкант также признался, что ему приходится принимать лекарства, которые провоцируют побочные эффекты. Отмечается, что Харкет уже перенес несколько операций.

По словам артиста, на фоне борьбы с неврологическим заболеванием у него возникли проблемы с голосом, которые поставили под сомнение всю его дальнейшую творческую деятельность.

Трио a-hа было собрано в 1982 году в городе Осло Мортеном Харкетом, Полом Воктор-Савоем и Магне Фурухольменом. В 2020 году клип на популярный хит «Take on me» норвежской группы набрал на YouTube миллиард просмотров.

Ранее 68-летнего режиссера Ларса фон Триера поместили в больницу из-за болезни Паркинсона.