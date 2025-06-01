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Игорь Матвиенко заработал несколько сотен тысяч рублей на бизнесе

«Страсти»: компании продюсера Матвиенко заработали 413 млн рублей
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Pavel Kashaev/Global Look Press

Продюсер и композитор Игорь Матвиенко заработал 413 миллионов рублей на шести своих компаниях. Об этом сообщает портал «Страсти».

Матвиенко является учредителем шести фирм, связанных с музыкальной деятельностью. За 2024 год сумма прибыли всех компаний составила 413 миллионов рублей. Речь идет об ООО «Р-КОНЦЕРТ», ООО «ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР И. МАТВИЕНКО», ООО «МЭЙНСТРИМ ПРОДАКШН», ООО «МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ МАТВИЕНКО», ООО «М.А.М.А.» и ООО «МУЗЫКАЛЬНАЯ СТУДИЯ МАТВИЕНКО».

Выручка ООО «Р-КОНЦЕРТ» оказалась 168,7 миллионов рублей, из которых 70,8 миллионов рублей чистой прибыли. ООО «ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР И. МАТВИЕНКО» принесла 95,8 миллионов рублей, из которых 32,8 миллионов рублей чистого дохода. А ООО «МЭЙНСТРИМ ПРОДАКШН» заработала 70,8 миллионов рублей.

По данным издания, оставшиеся три фирмы суммарно выручили 77,7 миллионов рублей.

В 2022 году Игорь Матвиенко удостоился звания народного артиста России. Он сотрудничал с такими известными группами, как «Любэ», «Иванушки International», «Корни», «Фабрика», «Город 312», а также артистами — Михаилом Гребенщиковым, Викторией Дайнеко и Сати Казановой.

Ранее Пенкин заявил, что тратит 70 тыс. рублей на ароматизацию концертного зала.

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