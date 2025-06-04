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Цискаридзе о кончине матери: «Горя у меня вообще никакого не было»

Артист балета Цискаридзе признался, что не горевал после кончины матери
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Российское общество «Знание»

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе признался в YouTube-беседе с Лаурой Джугелией, что не плакал после кончины матери.

Цискаридзе вспомнил, что его удивила реакция юмориста Вани Абрамова, который «разрыдался» на подкасте с коллегой Андрем Бебуришвили. Юмористы делились друг с другом историями своих переживаний после потери близких людей.

«И я сижу и говорю: «Боже, а почему я не плакал? Почему у меня нет травмы? Я вообще тогда должен в психушке сидеть. Представьте себе, мне [на тот момент было] 20 лет. Квартиры нет, ничего нет. У меня была только прописка и паспорт», — заявил Цискаридзе.

Артист балета вспомнил, что ухаживал и кормил семью на протяжении четырех лет, поскольку родительница была «лежачей» после пережитого инсульта. Цискаридзе отметил, что впервые заплакал спустя месяц прощания с матерью — «и с водой ушло горе».

«Оставшись один, я ничего не чувствовал. Горя у меня вообще никакого не было. Мама меня готовила к тому, что она рано уйдет», — добавил он.

Цискаридзе подчеркнул, что, несмотря на свою реакцию, любит мать, уважает ее за труд и подвиги, которые она совершила ради него. По словам танцовщика, он восхищается тем, что молодая женщина оставила свою личную жизнь из-за ребенка. Цискаридзе заявил, что преклоняется перед матерью.

«Она не принимала мою профессию, но понимала, что я счастлив. Разве это можно не уважать? Она хотела сына юриста или ученого, а не того, кто в рейтузах бегает по сцене. Когда я ей говорил: «Ну слушай, ты сядешь в первом ряду, похлопай хотя бы». Она мне говорила: «Ника, так стыдно. Вдруг кто-то узнает, что я твоя мать», — раскрыл также артист.

Ранее стало известно, что певица Алена Кравец поместила дочь в психбольницу в возрасте 14 лет.

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