В России покажут новый фильм с Бенедиктом Камбербэтчем

Фильм с актером Камбербэтчем «Сущность» покажут в России осенью 2025 года

В России официально покажут мистическую драму «Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчем. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на кинопрокатную компанию World Pictures.

Картина выйдет в российский прокат 6 ноября 2025 года.

В основу сценария фильма лег роман Макса Портера «Горе — это штука с перьями». Ее главный герой — овдовевший художник, воспитывающий двоих сыновей и пытающийся пережить утрату жены.

Пытаясь справиться с горем, мужчина начинает видеть черного ворона, сошедшего с его картин. Ворона озвучил Дэвид Тьюлис («Полное затмение», «Песочный человек»).

Режиссером и сценаристом проекта стал Дилан Саузерн («Без обратного пути»). Роли в фильме исполнили Джесси Кейв («Черное зеркало»), Сэм Спруэлл («Фарго»), Винетт Робинсон («Точка кипения»).

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