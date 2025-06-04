На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России покажут новый фильм с Бенедиктом Камбербэтчем

Фильм с актером Камбербэтчем «Сущность» покажут в России осенью 2025 года
close
Lobo Films

В России официально покажут мистическую драму «Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчем. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на кинопрокатную компанию World Pictures.

Картина выйдет в российский прокат 6 ноября 2025 года.

В основу сценария фильма лег роман Макса Портера «Горе — это штука с перьями». Ее главный герой — овдовевший художник, воспитывающий двоих сыновей и пытающийся пережить утрату жены.

Пытаясь справиться с горем, мужчина начинает видеть черного ворона, сошедшего с его картин. Ворона озвучил Дэвид Тьюлис («Полное затмение», «Песочный человек»).

Режиссером и сценаристом проекта стал Дилан Саузерн («Без обратного пути»). Роли в фильме исполнили Джесси Кейв («Черное зеркало»), Сэм Спруэлл («Фарго»), Винетт Робинсон («Точка кипения»).

Накануне стало известно, кто сыграет рэпера Басту в мюзикле «Любовь без памяти».

Ранее россияне назвали самые важные качества русских литературных героев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами