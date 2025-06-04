Россияне назвали самые важные качества русских литературных героев

Среди наиболее важных качеств литературных героев россияне назвали доброту и отзывчивость, а также умение любить и дружить. Об этом свидетельствуют данные исследования «Одноклассников», результаты которого поступили в «Газету.Ru».

Опрос выявил, что каждый десятый россиянин регулярно читает русскую классику. Почти треть опрошенных делает это несколько раз в год.

Почти половина (45%) респондентов иногда сталкиваются с трудностями в понимании архаичных слов и выражений в произведениях. При этом 72% признались, что хотят изучить значение архаизмов.

Наиболее важными темами, поднятыми в произведениях русской классики, респонденты отметили вопросы морали, нравственности и борьбы добра и зла.

Каждый четвертый россиянин связывает негативные ассоциации с некоторыми литературными персонажами. Среди таких героев – Илья Обломов и Родион Раскольников, Анна Каренина, Евгений Базаров, Григорий Печорин, Павел Чичиков, Герасим и Евгений Онегин.

Более половины россиян признались, что их восприятие героев и произведений классики изменилось с возрастом.

Исследование было проведено среди 3000 россиян в преддверии Дня русского языка, который отмечается 6 июня.