Стало известно, кто сыграет рэпера Басту в мюзикле «Любовь без памяти»

Актеры Егор Попов («Оффлайн»), Михаил Пятикопов («Кабаре») и Артемий Соколов-Савостьянов («Ничего не бойся, я с тобой») сыграют прототип рэпера Басты в мюзикле «Любовь без памяти». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

«В исполнителях главных ролей самое важное — энергетика. Мне очень понравилось, как звучат мои песни в исполнении ребят, они живые, эмоциональные», — отреагировал на сформированный каст музыкант.

Актрисы Наталья Инькова («Стиляги»), Надежда Мисякова («Летучий корабль») и Дарьяна Коровашкова («Дама пик») предстанут перед зрителями в образе Кати – супруги музыканта Елены.

В каст также вошли: Софико Кардава, Ангелина Смольянинова, Владислав Юдин и другие артисты. Всего в труппе оказалось 39 актеров, отобранных среди более чем тысячи претендентов со всей России.

На кастинге также присутствовал актер Сергей Бурунов, исполнивший трек Басты «Моя игра». Бурунов признался, что не может соперничать с артистами мюзикла, поскольку не обладает вокальными данными.

«Сергей так впечатлил режиссерско-постановочную группу во главе с Василием Вакуленко своей харизмой и талантом, что они пообещали придумать для Бурунова отдельную роль», — при этом отметили в пресс-релизе.

Премьера «Любви без памяти» состоится 5 октября в столичном «Вегас Сити Холл». В мюзикле прозвучат специально написанные и оригинальные или доработанные к спектаклю хиты Басты и Ноггано, ставшие популярными и покорившие музыкальные чарты: «Любовь без памяти», «Сансара», «Кинолента», «Жульбаны», «Медлячок», Russian Paradise, «На заре», «Моя игра» и многие другие.

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