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Археологи из Норвегии обнаружили редчайшее кольцо богатого викинга в куче бижутерии

Археологи узнали в кольце с барахолки золотое украшение могущественного вождя викингов

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Vestland County

Эксперты из Университетского музея Бергена выяснили, что принесенное им женщиной золотое кольцо, которое она купила на онлайн-аукционе вместе с кучей бижутерии, тысячу лет назад принадлежало неизвестному, но очень богатому викингу. Об этом сообщает норвежская газета Bergensavisen.

Живущая на Западе Норвегии Мари Ингелин Хескестад купила на онлайн-барахолке сверток с украшениями. Получив заказ на почте, она удивилась тому, что одно из них было слишком похоже на ювелирное изделие из-за веса и яркого золотого цвета. Она показала его археологам из Бергена, где один из сотрудников даже надел украшение на палец. Судя по размеру, кольцо явно принадлежало мужчине.

Определить возраст изделия по изотопному анализу невозможно, но археологи считают, что его выковали в VIII-XI веках нашей эры. При этом золото в то время редко встречалось в Норвегии, поэтому его могли изготовить в Швеции или Дании, где похожие кольца ранее находили в могилах викингов. В любом случае, украшение определенно принадлежало весьма богатому человеку.

Сотрудники музея связались с офисом онлайн-аукциона, где рассказали, что все украшения они купили в норвежском антикварном магазине. Но попасть туда они могли и из других скандинавских стран. Сейчас кольцо консервируют и готовят к выставке в музее Бергена.

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