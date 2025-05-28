Стало известно, почему Григорович не брал Родькина в «Щелкунчик»

Балетмейстер Филин: Григорович на брал Родькина в «Щелкунчик» из-за роста

Народный артист России бывший художественный руководитель балетной труппы Большого театра Сергей Филин рассказал, почему хореограф Юрий Григорович не брал танцовщика Дениса Родькина в постановку «Щелкунчик и мышиный король». Филина цитирует NEWS.ru.

«Помню, я просил Юрия Николаевича поставить Дениса Родькина в партии Щелкунчика для его премьерного дебюта. Но Григорович категорически сказал «нет», — вспоминает Филин.

По словам балетмейстера, Григорович считал Родькина слишком высоким и не похожим на куклу.

Через некоторое время Григорович якобы сам позвонил Филину и предложил пригласить артиста на роль Щелкунчика. Сейчас премьер танцует эту партию в Большом театре.

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