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Алана Мамаева об интимной близости между Natan и Лерчек: «Думаю, что все было»

Блогерша Мамаева заявила, что Natan вступал в интимную связь с Лерчек на шоу
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Модель, блогерша и телеведущая Алана Мамаева призналась на Rutube-шоу «Злые языки», что считает певца Natan плохим человеком после ситуации с изменой на реалити-шоу «Звезды в джунглях».

Мамаева уточнила, что изначально «подкалывала» знаменитостей на фоне их романа, пока не узнала о том, что у Natan (Натана Мирова) осталась супруга в России. Она также выразила уверенность, что блогерша и певец не раз вступали в интимную близость.

«Там была не просто симпатия, они к туалету ходили вдвоем или уходили куда-то за лагерь. Мне это не нравилось. Я свечку не держала, но да — думаю, что все было», — высказалась блогерша.

Модель вспомнила, что Natan пытался скрыть историю с Лерчек после проекта, но безуспешно.

«После того, как шоу закончилось, и Natan понял, что все горит, то начал звонить всем, чтобы это не вошло в эфир», — раскрыла знаменитость.

Мамаева предположила, что Миров «замутил с Лерчек из корыстных побуждений», поскольку знал ее доходы.

«Он даже предложил ей стать его продюсером, потому что у него скоро заканчивается контракт с Black Star. Потом хотел снять ее в клипе, который бы она проплатила. Думаю, здесь таким альфонсом попахивает», — сказала блогерша.

15 октября 2024 года Natan рассказал, что между ним и блогершей Лерчек возникла симпатия на проекте «Звезды в джунглях». Он также целовался с певицей Бьянкой.

Ранее Natan призвал Бузову сохранять нейтралитет из-за скандала с Дубцовой.

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