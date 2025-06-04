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Стало известно, от кого фанатеет звезда «Универа» Кожевникова

Актриса Кожевникова назвала своим главным кумиром гимнастку Яну Батыршину
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса, звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова призналась, что добилась успехов в жизни благодаря своему главному кумиру и лучшей подруге – гимнастке Яне Батыршиной. В беседе с Общественной Службой Новостей она призналась, что из-за нее тоже начала заниматься гимнастикой и проявлять упорство в карьере.

«Мне так хотелось быть на нее похожей и достигать тех же результатов. И судьба, наверное, была ко мне благосклонна, потому что в 13 лет меня с ней свела жизнь», — вспоминает актриса.

По ее словам, она сумела подружиться со своим кумиром и впоследствии Яна стала для нее лучшей подругой. Так Кожевникова приобрела правильный ориентир, подражая трудолюбивой спортсменке, которая «сделала себя сама». Звезда убеждена, что именно благодаря этому она преодолевала все трудности и сумела добиться успеха в жизни. Даже в гимнастике актриса добилась звания мастера спорта, хотя, по ее признанию, всегда была «не предрасположена» к этому виду спорта.

«Не было у меня таланта, но вот благодаря своему усердию, трудолюбию я стала чемпионкой Москвы. Потом в актерской карьере и политической вся эта закалка и трудолюбие мне очень помогли, потому что я поняла, как добиваться своих целей», — заявила Кожевникова.

До этого Мария Кожевникова раскрыла секрет похудения на 10 килограммов – она призналась, что ест два раза в день а также регулярно занимается спортом.

Ранее стала известна стоимость отдыха Марии Кожевниковой в Турции.

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