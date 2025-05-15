Раскрыта стоимость отдыха Марии Кожевниковой в Турции

Звезда «Универа» Мария Кожевникова отдыхает на VIP-вилле в отеле турецкого города Белек, который расположен на берегу Средиземного моря. Об этом сообщает «Звездач».

Проживание в этом отеле, отмечает Telegram-канал, обойдется актрисе минимум в 800 тыс. рублей за 4 дня. О том, что Кожевникова вместе с годовалым сыном Александром уехала из России в Турцию, стало известно 13 мая. Актриса заявила, что ей «было необходимо солнышко и море». На данный момент знаменитость по-прежнему находится на отдыхе.

У Кожевниковой четверо сыновей от бизнесмена Евгения Васильева: помимо Александра, они растят 11-летнего Ивана, 10-летнего Максима и 7-летнего Василия. Пара вместе с 2013 года, официально они не расписаны, но актриса говорила, что штамп в паспорте не имеет большого значения — для нее важно, что они обвенчались в православном монастыре в Ницце. По мнению Кожевниковой, регистрация брака не дает никакой гарантии и дополнительной уверенности в партнере, а клятвы, данные перед Богом, — совсем другое дело.

Знаменитость рассказывала, что не могла похудеть после рождения четвертого ребенка. В 2024 году Кожевникова прошла обследование, и врачи диагностировали у нее предиабет.

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