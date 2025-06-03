Карен Шахназаров рассказал о вкладе Евгения Доги в киноискусство

Кинорежиссер Карен Шахназаров заявил в беседе с агентством ТАСС, что композитор и народный артист СССР Евгений Дога был выдающимся композитором и замечательным мелодистом.

«Это большая потеря как для нашей музыкальной культуры, так и для культуры в целом. Евгений Дмитриевич внес огромный вклад в киноискусство. Сегодня есть много прекрасных фильмов с его музыкой. И эта музыка, действительно, украшала кино», — сказал Шахназаров.

Он выразил соболезнования родным и близким композитора, а также всем, кто является поклонником его творчества. Шахназаров добавил, что знал Догу лично, однако поработать вместе им не довелось.

3 июня депутат парламента Молдовы Наталья Давидович сообщила, что композитор Евгений Дога умер в возрасте 88 лет.

Дога написал музыку более чем к двумстам фильмам, включая «Мой ласковый и нежный зверь». Он работал с киностудиями «Молдова-фильм», «Мосфильм», Киностудия имени М. Горького, Киностудия имени А. Довженко, «Азербайджанфильм», «Беларусьфильм», «Укртелефильм», ТВ Центр, «Ленфильм», Одесская киностудия, ТО «Экран», Центральное телевидение Гостелерадио СССР.

Ранее умерла автор песен советских звезд Дилором Омонуллаева.