«Мне она нравится»: дочь Кокшенова познакомилась с незаконнорожденной сестрой после кончины отца

Младшая дочь актера Михаила Кокшенова Алевтина Вокрош призналась, что познакомилась с внебрачной дочерью отца Алисой уже после кончины родителя. Ее слова передает kp.ru.

«Недавно у нее был день рождения, поздравляла ее. Она удивительный человек, очень любит животных, сейчас работает в приюте для собак и всячески пытается спасти каждую. Мне она очень нравится», — отметила женщина.

Вокрош заявила, что не поддерживает общение со своей сводной сестрой Марией, которая родилась в первом браке Кокшенова. По словам женщины, родственницы «не нашли общего языка», а виделись только на прощании с отцом.

Сама Алевтина родилась во втором союзе актера со стюардессой Ниной. Их роман продлился недолго, поэтому до десяти лет дочь Кокшенова прожила с дедушкой и бабушкой. Мать не могла воспитывать наследницу из-за частых командировок, с отцом она не была знакома.

«С папой же лично мы познакомились, когда мне было 11–12 лет. До этого мне о нем рассказывали, мы разговаривали по телефону. Близко общаться мы начали ближе к окончанию школы», — отметила Вокрош.

Внебрачная дочь Алиса Кокшенова, которая до 48 лет носила имя Лариса Юрьева, подтвердила свое родство с актером с помощью ДНК-экспертизы уже после его кончины. Сейчас женщине 59 лет. Она раскрывала, что изначально поддерживала общение с Кокшеновым, но перестала по просьбе отчима. На тот момент ей было 18 лет.

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