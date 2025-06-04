Актер «Глухаря» забыл, где оставил свои деньги: «Бегал от банковского автомата к автомату»

Актер Павел Сухов, снявшийся в ряде известных российских сериалов, обратился в МВД России с просьбой найти его потерянные деньги. Об этом сообщает Mash.

Как сообщает Telegram-канал, артист забыл, где оставил свои 127 тыс. рублей, пока бегал от «банковского автомата к банковскому автомату». Сухов снимал наличные сразу в трех пунктах выдачи денег. Сотрудники правоохранительных органов, отмечает Mash, помогли актеру найти забытые деньги. Другие детали произошедшего неизвестны.

Павел Сухов родился в 1972 году в Москве и на данный момент состоит в труппе Московского Антрепризного театра. В его фильмографии более 30 картин, где артист в основном исполнял второстепенные роли. Среди них некогда популярные сериалы «Ранетки», «Глухарь», «Счастливы вместе», «Кремлевские курсанты» и другие.

В начале мая сообщалось, что актриса криминального сериала «Москва. Три вокзала» Ольга Лаврова отдала мошенникам около 130 тыс. рублей, поскольку злоумышленники угрожали ее экс-супругу.

В декабре 2024 года, утверждал Telegram-канал SHOT, с Лавровой связались неизвестные и потребовали небольшую сумму денег. Мошенники заверили женщину, что в противном случае у ее бывшего мужа будут неприятности. Потом злоумышленники «поставили на счетчик» актрису: они стали все чаще звонить, уже угрожая расправой.

Ранее сообщалось, что Mr. Credo накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД.