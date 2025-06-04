На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Парк культуры
Размер текста
А
А
А

На Чеховском фестивале покажут Маркеса

Хорхе Али Триана представит на Чеховском фестивале постановку по повести Маркеса
close
Eduardo Verdugo/AP

Чеховский театральный фестиваль представит спектакль «Полковнику никто не пишет», основанный на одноименной повести лауреата Нобелевской премии Габриэля Гарсиа Маркеса. Об этом сообщает РИА Новости.

Режиссером постановки выступит колумбийский театральный и кинохудожник Хорхе Али Триана, который известен своими работами по произведениям Маркеса. Его спектакли получили признание не только в Латинской Америке, но и за ее пределами. Триана был близким другом писателя и совместно с ним работал над театральными адаптациями его произведений.

В 2001 году на III Всемирной театральной Олимпиаде в Москве был представлен один из его спектаклей.

«Полковнику никто не пишет» рассказывает о военном, который долгие годы ждет назначения своей заслуженной пенсии. История основана на реальных событиях — прототипом главного героя стал дед писателя, ветеран гражданской войны в Колумбии.

Спектакль «Полковнику никто не пишет» представлен Национальным центром искусств имени Делии Сапата Оливелья и Мастерской Народного театра (Колумбия). Эта работа приурочена к 90-летию установления дипломатических отношений между Россией и Колумбией.

Спектакль будет показан на сцене Театра имени Пушкина в рамках Московского театрального фестиваля имени Чехова с 4 по 7 июня.

Ранее в России выпустили последний роман Габриэля Гарсия Маркеса.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами