На Чеховском фестивале покажут Маркеса

Чеховский театральный фестиваль представит спектакль «Полковнику никто не пишет», основанный на одноименной повести лауреата Нобелевской премии Габриэля Гарсиа Маркеса. Об этом сообщает РИА Новости.

Режиссером постановки выступит колумбийский театральный и кинохудожник Хорхе Али Триана, который известен своими работами по произведениям Маркеса. Его спектакли получили признание не только в Латинской Америке, но и за ее пределами. Триана был близким другом писателя и совместно с ним работал над театральными адаптациями его произведений.

В 2001 году на III Всемирной театральной Олимпиаде в Москве был представлен один из его спектаклей.

«Полковнику никто не пишет» рассказывает о военном, который долгие годы ждет назначения своей заслуженной пенсии. История основана на реальных событиях — прототипом главного героя стал дед писателя, ветеран гражданской войны в Колумбии.

Спектакль «Полковнику никто не пишет» представлен Национальным центром искусств имени Делии Сапата Оливелья и Мастерской Народного театра (Колумбия). Эта работа приурочена к 90-летию установления дипломатических отношений между Россией и Колумбией.

Спектакль будет показан на сцене Театра имени Пушкина в рамках Московского театрального фестиваля имени Чехова с 4 по 7 июня.

Ранее в России выпустили последний роман Габриэля Гарсия Маркеса.