В России выпустили последний роман Габриэля Гарсия Маркеса

В России выпустили не изданный при жизни роман писателя Габриэля Гарсиа Маркеса «Увидимся в августе». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе платформы Букмейт.

Выпуск книги приурочен ко дню рождения писателя. Маркесу исполнилось бы 97 лет. Произведение издали как в бумажном виде, так и в электронном. Стартовый тираж новинки в России — 15 000 экземпляров. Аудиоверсию озвучил Игорь Князев — чтец книг Кадзуо Исигуро, Лю Цысиня, Александры Марининой, Виктора Пелевина.

По сюжету главная героиня снимает номер в захудалой гостинице на маленьком острове в Карибском море. Днем она скорбит по матери на вершине холма, а ближе к ночи развлекается в гостиничном баре под звуки сальсы и болеро. Она давно и счастливо замужем, но каждый год в один из дней августа переправляется на пароме на далекий остров, чтобы провести жаркую ночь со случайным любовником.

«Увидимся в августе» — в каком-то смысле возвращение к стилистике произведения «Полковнику никто не пишет». Новая тема, которая прослеживается в романе — жизнь женщины в пору расцвета. И отношения с матерью. И вообще со всем, что ее окружает», — рассказала переводчица романа «Увидимся в августе» Дарья Синицына.

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