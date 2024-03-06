Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России выпустили последний роман Габриэля Гарсия Маркеса

Не изданный при жизни роман Маркеса «Увидимся в августе» вышел в России

close
100%
Букмейт

В России выпустили не изданный при жизни роман писателя Габриэля Гарсиа Маркеса «Увидимся в августе». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе платформы Букмейт.

Выпуск книги приурочен ко дню рождения писателя. Маркесу исполнилось бы 97 лет. Произведение издали как в бумажном виде, так и в электронном. Стартовый тираж новинки в России — 15 000 экземпляров. Аудиоверсию озвучил Игорь Князев — чтец книг Кадзуо Исигуро, Лю Цысиня, Александры Марининой, Виктора Пелевина.

По сюжету главная героиня снимает номер в захудалой гостинице на маленьком острове в Карибском море. Днем она скорбит по матери на вершине холма, а ближе к ночи развлекается в гостиничном баре под звуки сальсы и болеро. Она давно и счастливо замужем, но каждый год в один из дней августа переправляется на пароме на далекий остров, чтобы провести жаркую ночь со случайным любовником.

«Увидимся в августе» — в каком-то смысле возвращение к стилистике произведения «Полковнику никто не пишет». Новая тема, которая прослеживается в романе — жизнь женщины в пору расцвета. И отношения с матерью. И вообще со всем, что ее окружает», — рассказала переводчица романа «Увидимся в августе» Дарья Синицына.

Ранее Безруков назвал главную составляющую русского культурного кода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами