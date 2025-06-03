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«Иначе зачем он нужен?»: Алана Мамаева потребовала от избранника миллион рублей в знак любви

Блогерша Мамаева заявила, что требовала от избранника миллион рублей емежесячно
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РИА Новости

Модель, блогерша и телеведущая Алана Мамаева призналась на Rutube-шоу «Злые языки», что рассталась с избранником, пластическим хирургом Павлом Корнеевым, который выплачивал ей миллион рублей ежемесячно.

«Я ему сразу сказала, что для меня важна финансовая составляющая. Мне нужны деньги. Попросила мало — миллион рублей. Если бы мне от него нужны были только деньги, то я бы, естественно, попросила не один миллион рублей», — заявила экс-супруга Павла Мамаева.

Одна из ведущих проекта Виктория Боня поддержала позицию Мамаевой в этом вопросе, а блогер Андрей Борисов осудил знаменитостей.

«Это не содержание! Зачем он [избранник] тогда вообще нужен? Если мужчина не облегчает твою жизнь: ты что с ним, что без него, чувствуешь себя одинаково, то смысл его нахождения рядом?» — попыталась объяснить свою позицию Мамаева.

Блогерша заявила, что на данный момент уже рассталась с Корнеевым. Она общается с другим молодым человеком, но пока не планирует строить с ним серьезные отношения. Причину своего расставания с пластическим хирургом блогерша объяснила гороскопом.

«Короче, скажу так: он по гороскопу Рак — чувствительный и обидчивый, а я Дева — холодная и прагматичная. Мне кажется, что по гороскопу не сошлись», — заявила она.

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