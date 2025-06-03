Экс-жена Ефремова о тюремном романе актера с 41-летней Дарьей Белоусовой : «Душевные отношения»

Актриса Елена Гольянова: у Ефремова и Белоусовой могут быть душевные отношения

Первая супруга Михаила Ефремова, актриса Елена Гольянова усомнилась, что актер завел в колонии тюремный роман с артисткой Дарьей Белоусовой. Ее слова передает сайт 360.ru.

«Человеку 61 год, вряд ли там романы. <...> Миша очень многим людям дорог по-человечески. Возможно, это какие-то душевные отношения. Но вряд ли другие», — заявила она.

Таким образом Гольянова прокомментировала появившуюся накануне информацию в СМИ о том, что Ефремов сходил в колонии на свидание с 41-летней актрисой. Life со ссылкой на SHOT утверждал, что Белоусова якобы приезжала к Ефремову, чтобы провести с артистом трое суток в спецблоке ИК. Это специальная комната для встреч с душем, кухней, телевизором и кроватью. Также сообщалось, что первые слухи о романе знаменитостей появились в 2020 году: тогда актриса снимала квартиру в Казарменном переулке, откуда Ефремова увозили на допрос.

Гольянова в свою очередь уверила, что Ефремов очень любит свою нынешнюю супругу Софью Кругликову. Она отметила, что женщина постоянно молилась за мужа, пока тот находился в тюрьме. Актриса также добавила, что до сих пор поддерживает отношение с экс-возлюбленным. По ее словам, сейчас Ефремов полностью сконцентрировался на восстановлении здоровья.

«Планировал вылечить зубы, потому что они все полетели. Живет дома с женой и детьми, наслаждается семейным счастьем и восстанавливает здоровье», — отметила она.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года. 9 апреля он освободился из Белгородской колонии.

Ранее сообщалось, что Лопырева сошлась с мужем еще в апреле 2025 года после кризиса в отношениях