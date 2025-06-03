Лопырева сошлась с мужем еще в апреле 2025 года после кризиса в отношениях

Телеведущая и модель Виктория Лопырева могла вернуться к мужу Игорю Булатову еще в апреле 2025 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Только никому…».

Лопыреву заметили с супругом инсайдеры канала, которые поделились совместным снимком пары. На фотографии Лопырева и Булатов прогуливались по Москве недалеко от жилого комплекса, где проживает телеведущая.

До этого в том же Telegram-канале появилась информация, что знаменитость вернулась к Булатову, поскольку «не нашла никого лучше». Их заметили вместе на вечеринке у актера Михаила Грушевского, которого в СМИ также назвали другом четы.

В 2023 году «Мисс Россия — 2003» раскрывала, что живет отдельно от супруга, несмотря на то, что пара официально не оформляла развод. У знаменитости от предпринимателя есть сын. Она родила первенца Марка Леонеля в Майами 5 февраля 2019 года.

Лопырева практически год отказывалась называть имя возлюбленного, от которого забеременела, поскольку Булатов был женат на дочери главы компании «Ташир» Тате Карапетян. У бывших супругов есть двое малолетних детей. Экс-жена предпринимателя заявляла в личном блоге, что о романе мужа узнала из интернета, но мстить ему или Лопыревой не собиралась.

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