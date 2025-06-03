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Звезда «Сладкой жизни» раскрыла, как партнерские роды отразились на сексе с мужем

Актриса Мария Шумакова: партнерские роды не отразились на моей интимной жизни
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Вероника Мелтонян

Актриса Мария Шумакова сообщила изданию VOICE, что решение о партнерских родах она приняла вместе с мужем «случайно».

«Мне посоветовал мой гинеколог, и я спросила Славу: «Ты как?», он ответил: «Я супер-хочу», — поделилась артистка.

Звезда сериала «Сладкая жизнь» вспомнила, что на протяжении часа она «просто боялась и тряслась», когда ей делали кесарево сечение. Она также назвала «прекрасным впечатлением» то, что услышала первый крик ребенка в компании своего супруга.

«Какие бы роды не были, весь низ загорожен в любом случае, мужчина не видит, что там происходит. Поэтому, я знаю, в народе бытует мнение, что там какая-то сексуальная активность снижается потом, это все ерунда, все в порядке», — отметила она.

Знаменитость родила первенца Леонида от PR-агента Вячеслава Гусева в апреле 2024 года. Шумакова рассказывала, что познакомилась со своим избранником за девять лет до свадьбы в новогоднюю ночь. Супруги поженились в 2022 году, отказавшись от пышного торжества, пара просто расписалась в ЗАГСе. А в конце 2023 года звезда объявила о своей беременности.

Актриса признавалась, что подарила сыну биостраховку за 245 тысяч рублей. По словам артистки, стволовые клетки, с помощью которых можно победить разные болезни, будут храниться в клинике в течение 20 лет.

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