На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Парк культуры
Размер текста
А
А
А

На ТВ пройдет марафон фильмов в честь Пушкинского дня

Киномарафон фильмов по произведениям Пушкина пройдет на ТВ
close
Худ. Кипренский

Марафон фильмов по произведению поэта Александра Пушкина пройдет 6 июня на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

В эту дату отмечается День русского языка. Он проводится с 2010 года в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина. В честь знаменательной даты телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» проведёт марафон фильмов, снятых по произведениям драматурга.

Марафон стартует с картин, поставленных по работам Пушкина из цикла «Повести Белкина»: «Станционный смотритель» Сергея Соловьева (10:05) и «Метель» Владимира Басова (11:20).

В 12:45 зрители смогут увидеть ленту Михаила Швейцера «Маленькие трагедии», созданная в честь 150-летия Болдинской осени. В основу трехсерийного фильма легли произведения «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь», «Каменный гость», «Пир во время чумы», «Сцена из Фауста», «Египетские ночи», «Гости съезжались на дачу...».

В 17:00 телеканал покажет экранизацию «Бориса Годунова» Сергея Бондарчука. Завершит марафон фильм-притча Карена Шахназарова «День полнолуния» в 19:40.

Ранее семья Федора Шаляпина запретила известному артисту приезжать к ним.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами