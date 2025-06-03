На ТВ пройдет марафон фильмов в честь Пушкинского дня

Марафон фильмов по произведению поэта Александра Пушкина пройдет 6 июня на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

В эту дату отмечается День русского языка. Он проводится с 2010 года в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина. В честь знаменательной даты телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» проведёт марафон фильмов, снятых по произведениям драматурга.

Марафон стартует с картин, поставленных по работам Пушкина из цикла «Повести Белкина»: «Станционный смотритель» Сергея Соловьева (10:05) и «Метель» Владимира Басова (11:20).

В 12:45 зрители смогут увидеть ленту Михаила Швейцера «Маленькие трагедии», созданная в честь 150-летия Болдинской осени. В основу трехсерийного фильма легли произведения «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь», «Каменный гость», «Пир во время чумы», «Сцена из Фауста», «Египетские ночи», «Гости съезжались на дачу...».

В 17:00 телеканал покажет экранизацию «Бориса Годунова» Сергея Бондарчука. Завершит марафон фильм-притча Карена Шахназарова «День полнолуния» в 19:40.

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