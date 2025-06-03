На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Парк культуры
Размер текста
А
А
А

Прохор Шаляпин назвал неправдой информацию о том, что Пригожин придумал ему псевдоним

Певец Шаляпин заявил, что Пригожин предлагал ему стать Алексеем Беловым
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Певец Прохор Шаляпин опроверг в передаче «ШОРТС ШОУ!» слухи о том, что продюсеры Иосиф Пригожин и Виктор Дробыш придумали ему псевдоним.

«Неправда. Это они приписывают себе сейчас, когда я стал заметным. Они пытаются ассоциировать этот успех с собой. Нет», — отметил исполнитель.

Шаляпин уточнил, что Дробыш и Пригожин только одобрили этот псевдоним. По словам певца, продюсеры предлагали ему стать Алексеем Беловым в честь лидера рок-группы «Парк Горького».

«Я не имею к этому (рок-миру) никакого отношения. Я народник. И мне ближе Федор Шаляпин. Это совершенно другая культура. Я с уважением отношусь к другим музыкантам, но это не мое», — поделился певец.

При рождении Прохор Шаляпин получил имя Андрей Андреевич Захаренков. В возрасте 15 лет он приехал в Москву, а позже принял участие в конкурсе молодых исполнителей «Утренняя звезда» и стал финалистом проекта «Фабрика звезд-6».

Шаляпин также рассказал, что приезжал в Рим, чтобы встретиться с дочерью Федора Шаляпина Мариной. По словам артиста, его не пустили к ней родственники дочери оперного певца. Семья женщины посчитала исполнителя аферистом.

Ранее Прохор Шаляпин заявил, что вернется в «Пусть говорят» за 50 млн рублей.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами