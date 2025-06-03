Прохор Шаляпин назвал неправдой информацию о том, что Пригожин придумал ему псевдоним

Певец Прохор Шаляпин опроверг в передаче «ШОРТС ШОУ!» слухи о том, что продюсеры Иосиф Пригожин и Виктор Дробыш придумали ему псевдоним.

«Неправда. Это они приписывают себе сейчас, когда я стал заметным. Они пытаются ассоциировать этот успех с собой. Нет», — отметил исполнитель.

Шаляпин уточнил, что Дробыш и Пригожин только одобрили этот псевдоним. По словам певца, продюсеры предлагали ему стать Алексеем Беловым в честь лидера рок-группы «Парк Горького».

«Я не имею к этому (рок-миру) никакого отношения. Я народник. И мне ближе Федор Шаляпин. Это совершенно другая культура. Я с уважением отношусь к другим музыкантам, но это не мое», — поделился певец.

При рождении Прохор Шаляпин получил имя Андрей Андреевич Захаренков. В возрасте 15 лет он приехал в Москву, а позже принял участие в конкурсе молодых исполнителей «Утренняя звезда» и стал финалистом проекта «Фабрика звезд-6».

Шаляпин также рассказал, что приезжал в Рим, чтобы встретиться с дочерью Федора Шаляпина Мариной. По словам артиста, его не пустили к ней родственники дочери оперного певца. Семья женщины посчитала исполнителя аферистом.

Ранее Прохор Шаляпин заявил, что вернется в «Пусть говорят» за 50 млн рублей.