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Шаляпин раскрыл, за какие деньги вернется в «Пусть говорят»

Певец Прохор Шаляпин заявил, что вернется в «Пусть говорят» за 50 млн рублей
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ТВ3

Певец Прохор Шаляпин заявил в YouTube-программе «ШОРТС ШОУ», что готов вернуться в передачу «Пусть говорят» за 50 миллионов рублей.

Шаляпин уточнил, что ему платили гораздо меньше на подобных шоу. Артист заявил, что намного больше зарабатывает сам, чем получает за такие программы. Певец считает, что «перерос» это. Он заявил, что испытывал ужасные ощущения на подобных передачах.

«Единственное, у меня было правило: «Прохор, сам себя держи в руках. Не кричи. Веди себя достойно. Пусть они позорят сами себя. Даже если они кричат на тебя оскорбления, летят-то они из их уст. И вполне возможно, что эта грязь на них останется, а до меня не долетит. Так оно и произошло», — рассказал артист.

По словам Шаляпина, одной из участниц шоу не стало, так как она «громко орала». Певец не стал называть имени. Он заявил, что предупреждал женщину, что у нее могут возникнуть проблемы со здоровьем из-за криков.

«Никому зла не желаю, но орать надо меньше», — заявил певец.

В «ШОРТС ШОУ» Шаляпин также заявил, что никому не станет отвечать на вопросы о недвижимости и в каких банках хранит деньги.

Ранее Прохору Шаляпину предложили должность координатора рабочего кайфа.

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