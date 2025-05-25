Собчак наступила каблуком на ногу звезде «Джокера»

Журналистка Ксения Собчак призналась в Telegram-канале, что наступила на ногу каблуком американскому актеру Хоакину Фениксу на Каннском кинофестивале — 2025.

Собчак приложила к сообщению смайлик в виде закрывающей глаза обезьянки.

Хоакин Феникс является двукратным лауреатом премии «Золотой глобус», «Оскар», BAFTA и Американской Гильдии киноактеров, а также призером Каннского кинофестиваля.

Каннский кинофестиваль-2025 стартовал 13 мая и закончился 24 мая. В этом году в основном конкурсе представлены 22 фильма, включая работы известных режиссеров: Уэса Андерсона с драмой «Финикийская схема», Ари Астера с «Эддингтоном» и Йоакима Триера с «Сентиментальной ценностью».

Собчак рассказала, что период Каннского фестиваля является ее любимым временем в мае. Она отметила, что в этом году общий фон мероприятия изменился.

«Политика, повестка — везде, и в Каннах тоже, важнее провокационной сути искусства, свободы и формотворчества — увы, сейчас это просто факт нашей жизни, такой же, как глобальное потепление», — отметила телеведущая.

Ранее Виктория Боня не приехала на Каннский кинофестиваль — 2025.