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«Я ее хотел»: Дэнни ДеВито о съемках с «Женщиной-кошкой» Пфайффер

Актер ДеВито признался, что был в восторге от съемок с актрисой Пфайффер
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Warner Brothers

Актер Дэнни ДеВито признался, что был в восторге от съемок с актрисой Мишель Пфайффер. Об этом он рассказал коллеге Колину Фарреллу в рамках проекта Variety.

Оба артиста играли роль Пингвина в фильмах о Бэтмене: ДеВито в 1992 году, а Фаррелл в 2022 году. Женщин-кошек в этих играли Мишель Пфайффер и Зои Кравиц, соответственно.

ДеВито признался, что считал напарницу богиней.

«Я весь покраснел, я попросил наложить мне дополнительный грим. Я буквально хотел ее», — вспоминает Дэнни о съемках с Пфайффер.

В начале апреля не стало актера Вэла Килмера, сыгравшего главную роль в фильме «Бэтмен навсегда». Килмер страдал от рака гортани, который был диагностирован в 2014 году. Актер победил болезнь, но из-за ее последствий потерял голос, а перед кончиной страдал от пневмонии.

Ранее отец Эммы Уотсон сделал предупреждение актерам нового «Гарри Поттера».

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