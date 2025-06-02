Эрнст рассказал, кто помешал снять «Вызов» в космосе в нулевые

Продюсер Эрнст заявил, что «Вызов» должны были снимать в космосе в 2000 году

Медиаменеджер, продюсер и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в фильме «Магия кино. 30 лет вместе. Фильм первый» рассказал кто помешал каналу снять фильм «Вызов» в космосе в нулевые. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба канала.

«На самом деле «Вызов» должен был сниматься еще в 2000 году, — раньше, чем «Дозоры». И мы еще тогда договорились с Роскосмосом. Но тут ловкие ребята «подвезли» американского бизнесмена по фамилии Тито, который пообещал Роскосмосу хорошие деньги за космический туризм», — объясняет он.

По словам Эрнста, место на МКС «улетело» с космическим туристом, и только через двадцать с лишним лет удалось вернуться к проекту.

Снявшаяся в «Вызове» в главной роли актриса Юлия Пересильд добавила, что ни на старте, ни на посадке съемочная группа не совершила ни одной ошибки.

«А я вам хочу сказать, что бывает так, что даже профессиональные космонавты эти ошибки совершают….. Нас заряжала идея первооткрывательства… Руководитель канала Константин Львович Эрнст, — в нем вот этот дух первопроходца и первооткрывателя — как у подростка 14-летнего!» — делится она.

По сюжету «Вызова» хирург Женя Беляева (Юлия Пересильд) должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. Фильм снят на борту Международной космической станции (МКС). Пересильд побывала в космосе вместе с режиссером Климом Шипенко. Они вернулись на Землю после 12 дней съемок фильма.

Деннис Энтони Тито — американский предприниматель и мультимиллионер, первый космический турист в истории пилотируемой космонавтики.

Накануне Шипенко признался, что пока не собирается снимать продолжение «Вызова».

Ранее солистка Artik & Asti захотела полететь в космос вслед за Пересильд.