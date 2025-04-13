Солистка Artik & Asti захотела полететь в космос вслед за Пересильд

Певица Севиль Велиева призналась, что хотела бы отправиться в космос

Певица Севиль Велиева призналась в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что хотела бы отправиться в космос.

«Юлия Пересильд была первой актрисой, а мы теперь в космос», — поделилась исполнительница.

По словам Велиевой, она осознает, насколько серьезна подготовка к отправке в космос. Она считает, что для певицы это был классным и очень амбициозный поступок.

«И я очень люблю выпендриваться, поэтому мне нравится эта мечта», — рассказала певица.

Велиева назвала актрису Юлию Пересильд своим невероятным героем.

Пересильд стала наиболее известна по фильму «Вызов». Картина снята на борту Международной космической станции (МКС). Пересильд побывала в космосе вместе с режиссером Климом Шипенко. Они вернулись на Землю после 12 дней съемок фильма.

Пересильд рассказывала, что многие актрисы выбыли из проб именно на этапе подготовки к полету. Дублером артистки стала Алена Мордвина, которая также проходила подготовку на протяжении трех месяцев.

В июле 2024 года Пересильд призналась, что чувствует свою уникальность после полета в космос.

Ранее Пересильд сравнила съемки в Казахстане с полетом в космос.