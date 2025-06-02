Невеста Григория Лепса попала в больницу из-за переохлаждения после шоу в Африке

Невеста Григория Лепса Аврора Киба призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что заболела после участия в шоу «Мастер игры».

Киба рассказала, что из Марокко отправилась на неделю в больницу. Девушка очень сильно заболела от переохлаждения.

«Мы все думали, будет очень тепло – Африка! А на деле было очень холодно… Спасибо, что я взяла из Лондона куртку для Москвы, а пригодилась она в Марокко», — отметила блогерша.

В шоу «Мастер игры» 22 героя собрались на вилле в Марокко, чтобы сразиться за главный приз и испытать друг друга на прочность. Трое из них с самого начала становятся «темными» – их задача оставаться в тени, не выдать свою роль и устранять соперников. Другие участники будут «светлыми». Они должны выявить предателей.

Ведущим шоу стал звезда «Белого лотоса», «Мастера и Маргариты» и «Последнего Ронина» Юрий Колокольников, а джокером, нарушающим ход игры, — народный артист России Филипп Киркоров.

В сентябре 2024 года певец Григорий Лепс объявил 19-летнюю Аврору Кибу женой. В ролике, сделанном во время одного из концертов артиста, один из зрителей подарил певцу портрет женщины.

Ранее Григорий Лепс не пригласил Эмина Агаларова на свадьбу.